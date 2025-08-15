Ким Чен Ун: Приятелството между Северна Корея и Русия е безпрецедентен съюз

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун приветства съюза на Северна Корея с Русия. Той направи това в изявление по повод 80-годишнината от освобождението на Корейския полуостров от японското колониално владичество, съобщи държавната информационна агенция КЦТА, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Днес приятелството между Северна Корея и Русия се е превърнало в безпрецедентен съюз, който става все по-здрав в общата им борба за ограничаване на възраждането на неонацизма и защита на суверенитета, сигурността и международното правосъдие", казва Ким.

Севернокорейският лидер допълва, че Пхенян и Москва „пишат историята" в борбата си за мир и стабилност в света, като отбеляза: „Силата на солидарността между Северна Корея и Русия, изградена с възвишени идеи и искрена дружба... е безгранична."

За първи път Ким произнася публична реч по повод годишнината на 15 август. В изказването си той не споменава Южна Корея или САЩ, но се оплаква от все по-нарастващите „злодеяния на империалистите", които нарушават суверенитета и правата на другите страни.

На церемонията по повод годишнината в Пхенян са присъствали редица руски гости, включително Вячеслав Володин, председател на руския парламент, пише БТА.

В телефонен разговор по-рано тази седмица Ким и руският президент Владимир Путин се договориха „да поддържат по-тесни контакти в бъдеще". Москва и Пхенян подписаха стратегическо партньорство през 2024 г. по време на посещението на Путин в Северна Корея.