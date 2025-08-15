САЩ планират разполагане на военни в южната част на Карибско море, за да се справят с наркокартелите

САЩ планират разполагане на военновъздушни и военноморски сили в южната част на Карибско море, за да се справят със заплахите, идващи от латиноамериканските наркокартели, предаде Ройтерс,цитирани от БТА.

Президентът Доналд Тръмп иска да използва военните сили, за да преследва латиноамериканските наркокартели, които са определени като глобални терористични организации. Пентагонът е получил указания да подготви варианти за действие по въпроса.

Според един от тримата източници в мисията ще се включат няколко разузнавателни самолета P-8, поне един военен кораб и поне една атакуваща подводница. Източникът разказа, че мисията ще продължи няколко месеца и планът е тези сили да действат в международното въздушно пространство и международните води. Военноморските сили могат да бъдат използвани не само за извършване на разузнавателни и наблюдателни операции, но и като стартова основа за целеви удари, ако бъде взето такова решение, добави източникът.

Тръмп превърна борбата с наркокартелите в централна цел на своята администрация, като част от по-широките усилия за ограничаване на миграцията и осигуряване на сигурността на южната граница на САЩ. През последните месеци администрацията на Тръмп вече разположи най-малко два военни кораба, за да подпомогне усилията за сигурност на границите и борбата с трафика на наркотици.

Администрацията на Тръмп определи мексиканския картел „Синалоа" и други наркокартели, както и венецуелската престъпна група „Трен де Арагуа" за глобални терористични организации през февруари, когато Тръмп засили мерките за контрол на имиграцията и предприе експулсирания на предполагаеми членове на картели.

Американските въоръжени сили вече засилиха наблюдението по въздух на мексиканските наркокартели, за да събират разузнавателна информация, с която да определят най-добрия начин за противодействие срещу тях. Тръмп вече предложи да изпрати американски военни в Мексико, за да помагат в борбата с трафика на наркотици, но Мексико отхвърли предложението.