Кметът на истанбулската община е сред задържаните ...

Кремъл: Путин ще посети Магадан преди срещата си с Тръмп в Аляска

Снимка: Ройтерс

Президентът на Русия Владимир Путин по пътя си към Аляска за руско-американската среща на върха ще посети Магадан. Това съобщи пред журналисти прессекретарят на президента на РФ Дмитрий Песков, предаде ТАСС.

„Летим за Магадан. Регионално пътуване. Градът е важен. Путин е бил там многократно, още когато беше премиер", разказа Песков.

В града се реализират проекти за създаване на комфортна среда за живот, президентът ще разгледа предприятие, парк и дом на културата и спорта, отбеляза представителят на Кремъл. „Там има много успешно промишлено производство, доста високотехнологично. Там се произвеждат витамини на основата на рибено масло и т.н.", обясни Песков. „Наистина нашите препарати, витамин D и всички останали, не отстъпват на чуждестранните аналози. И това го казвам не, за да се хвалим, а защото е факт", допълни той.

„Разбира се, той ще се срещне с губернатора на Магаданска област Сергей Носов. Тоест, това ще е пълноценно регионално пътуване", - обобщи подробностите за визитата Песков.

След Магаданск Путин ще се отправи към Аляска, допълни Песков.

Снимка: Ройтерс

