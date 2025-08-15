Според нова регулация паркове в Турция ще служат като сборни пунктове при кризисни ситуации

Според нова регулация, обявена наскоро от турското министерство на околната среда, градоустройството и изменението на климата, парковете в Турция с площ от над 5000 кв. м. ще служат и като сборни пунктове при кризисни ситуации, като ще бъдат оборудвани допълнително за целта, съобщи турското издание „Дейли сабах".

По информация на Министерството новите регулации предвиждат изграждането на допълнителна канализационна, електропреносна и комуникационна инфраструктура в парковете, които са с площ от над 5000 кв. м., с цел подпомагане на нуждите на гражданите при възникване на извънредни ситуации. Освен това в парковете трябва да бъдат изградени още пожарни хидранти и площадки за хеликоптери.

Нововъведенията предвиждат също и изграждането на здравни заведения и медицински центрове в парковете, които се намират в гъстонаселени градски райони, пише БТА.