ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на истанбулската община е сред задържаните ...

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21109852 www.24chasa.bg

Турция осъди плановете на Израел за изграждане на нови заселнически жилища на Западния бряг

976
Турция СНИМКА: Pixabay

Турция осъди плановете на Израел за изграждане на нови израелски заселнически жилища на Западния бряг и заяви, че това нарушава международните закони, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Планът цели да раздели Западния бряг и да го отдели от Източен Йерусалим, заяви турското външно министерство. Според ведомството тази стъпка е пълно незачитане на международното право и на резолюциите на ООН, насочена е срещу териториалната цялост на Държавата Палестина, срещу базата за решение с две държави на конфликта и срещу надеждите за мир.

В изявлението се подчертава, че създаването на независима палестинска държава е единственият начин за постигане на траен мир.

Турция СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)