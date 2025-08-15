Турция осъди плановете на Израел за изграждане на нови заселнически жилища на Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турция осъди плановете на Израел за изграждане на нови израелски заселнически жилища на Западния бряг и заяви, че това нарушава международните закони, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Планът цели да раздели Западния бряг и да го отдели от Източен Йерусалим, заяви турското външно министерство. Според ведомството тази стъпка е пълно незачитане на международното право и на резолюциите на ООН, насочена е срещу териториалната цялост на Държавата Палестина, срещу базата за решение с две държави на конфликта и срещу надеждите за мир.

В изявлението се подчертава, че създаването на независима палестинска държава е единственият начин за постигане на траен мир.