Чарлз III ще оглави церемонните във Великобритания по повод годишнината от победата на съюзниците във Втората световна война

Британският крал Чарлз III ще оглави церемонните във Великобритания по повод 80-ата годишнина от победата на съюзническите сили във втория глобален конфликт, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Прочути сгради в страната ще бъдат осветени специално за отбелязване на юбилея. Сред тях ще са Бъкингамският дворец и сградата на парламента.

Точно на тази дата преди осем десетилетия Япония капитулира след ядрените бомбардировки в Хирошима и Нагасаки, извършени съответно на 6 и 9 август преди 80 години от САЩ. Това се смята и за край на Втората световна война.

На церемониите Чарлз Трети ще бъде придружаван от кралица Камила, от британския премиер Киър Стармър и от японския посланик в Лондон, както и от британски ветерани.

Възпоменателните церемонии ще бъдат на мемориала комплекс в Лондон, в Единбургският замък и в националния мемориал на въоръжените сили в "Арборетум", в Централна Англия.