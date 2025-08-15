ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Южна Корея ще възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата със Северна Корея

756
Южна Корея Снимка: Pixabay

Южна Корея ще се опита да възобнови междукорейското сътрудничество и възнамерява да възстанови споразумението за прекратяване на военните действия по границата със Северна Корея, заяви днес южнокорейският президент И Дже-мьон.

В реч по повод 80-годишнината от освобождението на Корея от японското колониално владичество И заяви, че ще се опита да възстанови т.нар. „Споразумение от 19 септември", което беше подписано на междукорейска среща на върха през 2018 г. и имаше за цел да намали напрежението по общата граница.

По-късно Пхенян разтрогна споразумението и заяви, че ще възстанови всички военни мерки, след като Сеул преустанови действието на части от договора на фона на ескалиращото напрежение.

Президентът И, който спечели предсрочните избори през юни, се стреми да възстанови отношенията с Пхенян след период на трансгранично напрежение и показа готовност да се върне към диалога, пише БТА.

