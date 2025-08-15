ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цените на петрола отбелязаха лек спад

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21109935 www.24chasa.bg

Европейският съюз призова Израел да не продължава със заселническите дейности на Западния бряг

992
Европейският съюз СНИМКА: Pixabay

Европейският съюз призова Израел да не продължава напред с проекта си за заселнически дейности на Западния бряг. Този проект се подкрепя от израелския министър на финансите Бецалел Смотрич, който е представител на израелската крайна десница, предаде Франс прес.

"Решението на израелските власти да дадат ход на плана Е1 за изграждане на нови израелски жилища подкопава още повече решението с две държави, като същевременно представлява нарушение на международното право", заяви дипломат номер едно на ЕС Кая Калас. Тя добави, че ЕС призовава Израел да се откаже от това решение, защото то би имало големи последствия, предава БТА.

По рано-днес израелската агенция ТПС съобщи, че Смотрич е обявил, че ще даде зелена светлина за провеждане на търгове за изграждане на над 3000 жилища в рамките на забавилия се проект E1 между Йерусалим и Маале Адумим.

Европейският съюз СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)