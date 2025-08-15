Берлин също призова Израел да преустанови изграждането на селища на Западния бряг

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Берлин призова Израел да преустанови изграждане на израелски селища на Западния бряг, предаде Франс прес, като се позова на германското министерство на външните работи.

Берлин изразява категорично съжаление във връзка с обявеното от израелското правителство одобрение на изграждането на хиляди нови жилища в израелските селища на Западния бряг, се допълва в изявление на ведомството.

По-рано днес израелският министър на финансите Бецалел Смотрич предприе стъпки за ускоряване на проекта за изграждане на 3400 нови израелски жилища на Западния бряг, пише БТА.