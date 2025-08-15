ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цените на петрола отбелязаха лек спад

Времето София 23° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21109959 www.24chasa.bg

Берлин също призова Израел да преустанови изграждането на селища на Западния бряг

904
Берлин Снимка: Пиксабей

Берлин призова Израел да преустанови изграждане на израелски селища на Западния бряг, предаде Франс прес, като се позова на германското министерство на външните работи.

Берлин изразява категорично съжаление във връзка с обявеното от израелското правителство одобрение на изграждането на хиляди нови жилища в израелските селища на Западния бряг, се допълва в изявление на ведомството.

По-рано днес израелският министър на финансите Бецалел Смотрич предприе стъпки за ускоряване на проекта за изграждане на 3400 нови израелски жилища на Западния бряг, пише БТА.

Берлин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)