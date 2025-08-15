ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над тон алкохол и 1000 кг тютюн задържаха митничес...

Времето София 26° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21109978 www.24chasa.bg

Кметът на истанбулската община е сред задържаните за разследване за корупция

1092
Кметът на истанбулската община е сред задържаните за разследване за корупция

Още 42 души, сред които и кметът на истанбулската община Бейоглу Инан Гюней, са задържани тази сутрин в рамките на разследване за корупция в Истанбулската голяма община, при което на 19 март бяха арестувани кметът на Истанбул Екрем Имамоглу и редица други високопоставени представители на основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП), предаде ТРТ Хабер.

Според обвинителния акт на Истанбулската главна прокуратура в рамките на разследването са заподозрени 35 лица, свързани с извършването на финансови измами в няколко общински фирми. Същевременно са заподозрени и други девет лица, за които е установено, че са част от криминална организация, занимаваща се с измами в социалните мрежи, предава БТА.

Прокуратурата е издала заповед за арест за общо 44 души, като към момента двама от тях продължават да се издирват.

Междувременно стана ясно, че шестима от 13-те общински служители, които бяха задържани по-рано през седмицата в рамките на същото разследване, са оставени за постоянно в ареста, а на останалите лица са наложени различни мерки за неотклонение.

След първоначалните арести през март, турските власти проведоха няколко операции по задържането на служители на Истанбулската голяма община и лица, свързани с тях, в резултат на което към момента 103 души се намират в ареста, а на над 200 са наложени различни мерки за неотклонение, информира сайтът Хаберлер.

Екрем Имамоглу, който е смятан за най-сериозния опонент на президента Реджеп Тайип Ердоган, беше задържан на 19 март по обвинения в корупция. На 23 март съдът удължи мярката за задържането му, а няколко дни по-късно общинският съвет в Истанбул отстрани Имамоглу от поста му. Задържането на Имамоглу, който отрича обвиненията, предизвика вълна от протести, определяни като най-мащабните в Турция от 2013 г. насам.

Кметът на истанбулската община е сред задържаните за разследване за корупция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)