Талибаните отбелязват 4 години от завръщането си на власт в Афганистан

Талибаните отбелязват 4 години от завръщането си на власт в Афганистан Снимка: Twitter/@Currentreport1

Талибаните празнуват днес четири години от завръщането си на власт в Афганистан, предаде Франс прес.

Талибанското правителство бе признато от Русия и очаква други страни да последват примера ѝ.

Планирани са паради в няколко града, сред които и столицата Кабул, която бе превзета от талибаните на 15 август 2021 г.

Талибанското правителство все още е до голяма степен изолирано от международната общност, която го критикува за изключително строгите му политики по отношение на следването на ислямския закон и спрямо жените, пише БТА.

Международният наказателен съд издаде в началото на миналия месец заповеди за арест на двама талибански лидери заради действия срещу жените в Афганистан, на които талибаните забраняват да посещават университетите, спортните зали, салоните за красота и парковете. Освен това на жените е забранено да практикуват доста професии.

Освен с Русия, която го призна, талибанското правителство поддържа тесни връзки също със страните от Централна Азия, Китай и Обединените арабски емирства, отбелязва АФП.

