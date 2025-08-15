Най-малко 42 полицаи са били ранени при протестите вчера в Сърбия

Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич съобщи днес сутринта, че най-малко 42 полицаи са били ранени при антиправителствени протести вчера, а до този момент са арестувани 37 души, предаде сръбската национална телевизия РТС.

По думите на Дачич снощният протест е довел до "сериозно нарушаване на реда и спокойствието от страна на блокиращите".

"Снощи (на протеста) нямаше привърженици на (управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), снощи бе нападната полицията, а полицията е тук да защитава обществения ред и спокойствие и тя нормализира ситуацията в Белград", посочи Дачич на пресконференция. "Ранени са най-малко 42 полицаи, най-много в Белград. Някои са ранени и по-тежко, имат счупени ръце, крака, получили са удари... Засега са арестувани 37 лица".

Той подчерта, че ситуацията е била най-сериозна в Нови Сад, където офисът на СПП бе разбит от мъже с каски на главите и закрити лица по време на поредния антиправителствен протест, свикан от студентите. Той определи събитията като "най-тежките нападения срещу полиция" в последните години, предава БТА.

"Хвърляне на камъни, обиди, удряне с решетки, палки, слагане на маски на лицата, за да не могат да бъдат разпознати. Полицията реагира, използва химически средства, където беше необходимо, за да се защити. Това е нападение срещу държавата", заяви Дачич.

Той допълни, че сред арестуваните е и хърватски гражданин, който е пристигнал снощи от Хърватия и е нападнал сръбската жандармерия.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна. Студентите блокираха над 60 факултети в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.