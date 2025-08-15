ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Световните игри за хуманоидни роботи бяха отк...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21110611 www.24chasa.bg

Трети ден продължава борбата с горския пожар близо до град Мерсин в Южна Турция

1012
Пожар Снимка: Pixabay

Трети ден продължава борбата с горския пожар, който избухна в сряда близо до село Чамлъджа в южния окръг Мерсин, като близо 350 пожарникари продължават гасенето по суша, а от изгрев е възобновена работата на въздушните екипи, предава Анадолската агенция.

По информация на местните власти заради огнената стихия са евакуирани близо 1000 домакинства, като до момента пламъците са нанесли сериозни щети на над 50 къщи в селата Къртъл, Балендиз, Имамушагъ, Чамлъджа, Ъшъклъ и Акдере. Един служител на пожарната и 16 граждани са били хоспитализирани заради поглъщане на големи количества дим, съобщават още властите.

Междувременно е възстановено и движението по пътя Силифке-Гюлнар, което бе прекъснато вчера заради дима от горския пожар, пише БТА.

В същото време валията на Мерсин Атила Торос съобщи, че продължава работата по овладяването на още един пожар, който е избухнал вчера в района на село Коруджук, също в окръг Мерсин. Заради разпространяването на пламъците е евакуирано едно населено място в района, като към момента в гасенето на пожара участват наземни и въздушни екипи.

Пожар Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)