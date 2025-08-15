ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Град в Швеция ще премести църквата си по време на зрелищна операция, която ще продължи два дни

Знамето на Швеция Снимка: Pixabay

Град Кируна в Швеция се готви да премести църквата си по време на зрелищна операция, която ще продължи два дни - на 19 и 20 август, предаде Франс прес.

Това ще бъде символичен етап от цялото разместване в града с цел разширяване на неговата мина, която е най-голямата в Европа, пише БТА.

Църквата е открита през 1912 г. и е смятана за една от най-красивите сгради в Швеция. Тя ще бъде натоварена на специален конвой и преместена много бавно със скорост от между 500 метра и 1 километър в час на около 5 километра от настоящото си местоположение. На новото си място тя ще бъде и в новия център на град Кируна.

Логистичната операция струва около 44,5 милиона евро и сумата ще бъде поета от компанията LKAB, която разработва огромното находище на желязна руда в Кируна.

Църквата на Кируна е тежка 973 тона и е широка 40 метра. Тя е проектирана от шведския архитект Густав Викман и съчетава различни архитектурни стилове. Външността й е червена и неоготическа, а покривът й е стръмен и се спуска до земята.

Във вътрешността има елементи от романтизма и от арт нуво.

Досега са били преместени 23 монумента, но църквата е най-внушителната от тях. След преместването църквата ще бъде на хълм между новия център на Кируна, открит през 2022 г. и гробището на града.

Подготвителните работи по разширяване на пътищата, през които ще мине църквата, продължиха една година.

