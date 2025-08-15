В Турция са задържани близо 1700 заподозрени след мащабна операция срещу разпространението на наркотици

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турската полиция е задържала общо 1695 заподозрени в рамките на мащабна операция срещу разпространението на наркотици, проведена в 73 окръга на страната през последните две седмици, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалната мрежа Екс.

От публикацията на Йерликая става ясно още, че при операцията, в която са участвали над 6 000 служители на турската полиция, са иззети близо 500 кг. наркотици, както и над 780 000 таблетки синтетични наркотици, пише БТА.

„Борбата срещу наркотиците е усилие, целящо предпазването на нашата младеж, която е гарантът за нашето бъдеще", написа Йерликая в Екс.