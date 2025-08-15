ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Световните игри за хуманоидни роботи бяха отк...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21110705 www.24chasa.bg

В Турция са задържани близо 1700 заподозрени след мащабна операция срещу разпространението на наркотици

1200
В Турция са задържани близо 1700 заподозрени след мащабна операция срещу разпространението на наркотици СНИМКА: Пиксабей

Турската полиция е задържала общо 1695 заподозрени в рамките на мащабна операция срещу разпространението на наркотици, проведена в 73 окръга на страната през последните две седмици, съобщи турският министър на вътрешните работи Али Йерликая в социалната мрежа Екс.

От публикацията на Йерликая става ясно още, че при операцията, в която са участвали над 6 000 служители на турската полиция, са иззети близо 500 кг. наркотици, както и над 780 000 таблетки синтетични наркотици, пише БТА. 

„Борбата срещу наркотиците е усилие, целящо предпазването на нашата младеж, която е гарантът за нашето бъдеще", написа Йерликая в Екс.

В Турция са задържани близо 1700 заподозрени след мащабна операция срещу разпространението на наркотици СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)