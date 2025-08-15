Белгийският външен министър призова за бързо признаване на палестинска държава

Белгийският външен министър Максим Прево заяви пред парламента, че страната трябва бързо да признае палестинска държава, предупреждавайки, че всяко забавяне може да подкопае доверието в Белгия по отношение на решението с две държави, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.

Прево обяви намерението на Белгия да последва примера на Франция, чийто президент Еманюел Макрон обяви, че планира да признае палестинска държава на Общото събрание на ООН следващия месец, предава БТА.

„Ако Белгия не постигне напредък към признаването на палестинска държава през септември, скоро след това може вече да няма какво да признаваме", каза той. „Също така, Белгия ще загуби цялото доверие, когато говори за решението за две държави", допълни министърът.

Прево подчерта, че признаването на палестинска държава не бива да се разглежда като награда за "Хамас". „Признаването е бонус за Държавата Палестина, а не за "Хамас". Това ще подкрепи усилията за мир", каза той.

Към момента няма консенсус в белгийското правителство за бързо признаване. Две партии от управляващата коалиция, включително "Нов фламандски алианс", са предпазливи по темата. Прево заяви, че ще мобилизира партньорите в правителството, за да гарантира, че пътят към признаването на палестинска държава е разчистен.

Външният министър също така призова Белгия официално да обяви за персона нон грата двама израелски министри и да обмисли забрана върху вноса на стоки от окупираните територии – мерки, които според него биха срещнали по-малко съпротива в рамките на парламентарното мнозинство.

Прево заяви, че правителството ще се събере през следващите седмици, за да обсъди позицията на Белгия по отношение на Газа, включително признаването на палестинска държава и възможността за налагане на санкции срещу Израел.

„От съществено значение е да продължим да действаме, за да гарантираме спазването на международното право и да поддържаме репутацията на Белгия като защитник на правата на човека. Това не е идеологически дебат, а въпрос на върховенство на закона", каза той.