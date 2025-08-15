ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Световните игри за хуманоидни роботи бяха отк...

Времето София 31° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21110924 www.24chasa.bg

С 29 пожара се борят в Северна Македония през последното денонощие

828
Горски пожар

В последните 24 часа в Република Северна Македония са регистрирани общо 29 горски пожара, предаде МИА. Два от тях все още са активни, един е овладян, а останалите са изгасени.

Центърът за управление на кризи на страната съобщи днес сутринта, че активните пожари са в общините Македонски брод и Йегуновце, в северозападната част на страната. В природен парк "Ясен" гори смесена гора, а между селата Рогачево и Яжинце са опожарени пасища.

Овладян е пожарът в региона на селата Девич и Грешница в община Македонски Брод, предава БТА.

Горски пожар

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Завещание на седмицата: Караме бързо, плащаме бавно - държавата реши да ни настигне (Видео)