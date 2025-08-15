С 29 пожара се борят в Северна Македония през последното денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В последните 24 часа в Република Северна Македония са регистрирани общо 29 горски пожара, предаде МИА. Два от тях все още са активни, един е овладян, а останалите са изгасени.

Центърът за управление на кризи на страната съобщи днес сутринта, че активните пожари са в общините Македонски брод и Йегуновце, в северозападната част на страната. В природен парк "Ясен" гори смесена гора, а между селата Рогачево и Яжинце са опожарени пасища.

Овладян е пожарът в региона на селата Девич и Грешница в община Македонски Брод, предава БТА.