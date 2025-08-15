КМГ: Световните игри за хуманоидни роботи бяха открити в Пекин

Световните игри за хуманоидни роботи бяха открити официално на 14 август в Пекин. Това е първото комплектно спортно събитие в света специално за хуманоидни роботи. 280 участващи отбора от 16 държави се събраха в Пекин и ще се състезават в 487 събития в продължение на три дни от 15 до 17 август, пише КМГ.

Церемонията по откриването беше на тема „Интелектуална конкуренция за бъдещето". Събитието ще покаже интеграцията на науката, технологиите и хуманитарните науки, като отразява сблъсъка на изкуствения интелект и спортния дух.

Това научно-техническо събитие се провежда съвместно от местните власти на Пекин, Китайската медийна група и Световната организация за сътрудничество в областта на роботиката. Игрите ще се основават на принципите на честната конкуренция, отворените иновации, безопасността и управляемостта. Те ще насърчават екипите да разширят границите на спорта, използвайки иновативни технологии, и да изследват безкрайните възможности за интердисциплинарно сътрудничество между хората и компютрите.