"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 15 август на пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет, Държавното статистическо управление публикува официалните икономически данни за юли тази година, пише КМГ.

През юли страната ускорява изпълнението на по-активна макроикономическа политика, националната икономика поддържа стабилно развитие и отбелязва ръст във важни показатели. Нуждите на производството продължават да се увеличават, докато заетостта и цените на продуктите като цяло са стабилни.

Индустриалното производство расте, а производството на оборудване и високотехнологични продукти се развива добре. През юли националната добавена стойност на промишлеността над определения размер се е увеличила с 5,7% на годишна база. За същия период общите продажби на дребно на потребителски стоки възлизат на 3,88 трилиона юана, което представлява увеличение от 3,7% на годишна база.

Като цяло макроикономическата политика през юли показва ефективни резултати, поддържайки стабилна и прогресивна тенденция на развитие. Това показва силната устойчивост и жизненост на икономиката.