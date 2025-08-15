Китай е с ключова роля в световната икономика, той е суверенна държава, провеждаща самостоятелна и независима политика, носеща отговорността, както за защитата на националните си интереси, така и за съхраняване на международната търговска система, която се базира на валидни за всички правила в името на справедливостта. Поглед към случващото се през 2025 г. показва, че Китай принципно, последователно и ясно отговори на многобройните едностранни действия на Съединените щати, които не спазват отдавна утвърдилите се норми и целенасочено и систематично нарушават баланса в международната търговия, пише КМГ.

Поглед към изминалата първа половина на 2025 година показва, че САЩ многократно едностранно увеличиха митническите тарифи: от първоначалните 10 % мита за вносните стоки, които са в сила от 4 февруари 2025 г, през увеличение им до 20 % (от 3 март 2025 година ), до внезапно обявените 34 % допълнителни мита, които администрацията на президента на САЩ, Доналд Тръмп обяви на 2 април, като дори отправи заплаха, че ще въведе още 50 % допълнителни такси, ако Китай не отмени своите ответни мерки до 9 април 2025 г.

Всичко това принуди Пекин да реагира, за да защити своите позиции и да отстои международните принципи, които са в интерес на всички държави.

Как отговори Китай?

Първият му отговор бе направен още през втората седмица на месец февруари 2025 година. Тогава той въведе допълнителни мита от 15 % върху внос на въглища и втечнен природен газ от САЩ, както и 10 % върху суров петрол, земеделска техника, леки коли с голям двигател и други. Отговорът на Китай бе дипломатичен, прецизен, насочен към конкретен икономически ефект, напълно в рамките на международните правила, а в същото време и балансиран, добре премерен, за да не се стигне до драматична ескалация в отношенията между Вашингтон и Пекин.

В началото на април т.г. Китай направи и втория си отговор, който бе предизвикан от допълнителните американски мита – 34 %, които бяха въведение на 2 април от администрацията на президента Тръмп. Китай реагира като увеличи своите допълнителни мита от 34 % върху всички американски вносни стоки. Това бе твърд отговор на Китай, но напълно основателен, опиращ се на международните закони. Позицията, изразена от Китай бе, че САЩ грубо нарушават международните търговски принципи и се държат като световен хегемон, който прибягва до нерегламентиран икономически натиск.

Китай отвърна и на следващия ход на САЩ, като на 11 април 2025 г., тарифната комисия към Държавния съвет на КНР обяви, че от 12 април в рамките на нови ответни мерки, митата върху американските стоки се увеличават от 84 % до 125 %

Китай специално подчерта, че при това ниво на мита, "американските стоки вече не могат да бъдат конкурентоспособни на пазара в КНР", както и че ако САЩ продължат да наддават на митнически действия, Китай няма да обръща внимание на тези "игри с цифри"

Справедливо е специално да се подчерта, че тази позиция в никакъв случай не бе емоционален отговор. Напротив, това бе рационален отговор, който се основава на законите на Китайската народна република като „Закон за митата", „Закон за митническата служба" и „Закон за външната търговия" , както и на международните принципи.

Китай продължи да води много добре обмислена митническа политика в отношенията си със САЩ. Последваха редица преговори между двете държави – в Женева, Стокхолм и Лондон. След продължителни обсъждания и дискусии САЩ и Китай се договориха за подписване на търговско примирие, при което високите мита се отлагат. Китай отново демонстрира изключително конструктивен подход – в отговор на решението на САЩ, на 12 август 2025 г. Тарифната комисия на КНР постанови, че за следващите 90 дни спира прилагането на 24 % допълнителни мита, като остава да се прилага само базовата ставка от 10 % върху американския внос.

Това решение бе прието и представено като изпълнение на двустранно договорен консенсус и като недвусмислен знак, че Пекин е готов за диалог, за търсене на пътища към сътрудничество, като в същото време няма намерение да жертва суверенитета си и ще продължи да защитава своите национални икономически интереси.

Каква е гледната точка на Китай?

Позицията на КНР е, че международната търговия трябва да стъпва върху принципите на справедливостта, диалога, конструктивното взаимодействие, стабилността и предвидимостта в отношенията. Според гледната точка на Китай, предприетите действия от

Тарифната комисия са напълно основателни в създалата се ситуация – те представляват логична, законна и пропорционална реакция на системно правените нарушения на международната търговска рамка от страна на Съединените щати.

Китай ясно подчертава, че САЩ предприемат едностранни действия и така нарушават правилата на Световната търговска организация (СТО). Новите мита, въведени от американската страна, нарушават международните норми. Нещо повече – начинът, по който са въведени, е класически пример за едностранна демонстрация на сила, за търговски шантаж. Китай не може да приеме подобен подход и затова принципно, основавайки се на правилата в международната търговия, той ги критикува.

Отговорът на Китай отново бе добре премерен, за целта той използва възможностите, които са предвидени от международното търговско право. В същото време Пекин остана верен и на принципите, че не бива да се стреми към ескалация на напрежението, а напротив – да оставя възможности за преговори, да призовава към осмисляне на създалата се ситуация и към търсене на разумен компромис, в името на общите интереси и принципа, че всички жители на тази планета заедно трябва да вървят напред към едно по-добро бъдеще, в което ще има икономическо взаимодействие, а държавите ще се ръководят от идеята, че трябва да търсят формулата за това как да съчетават своя интерес, с интересите на останалите страни.

За целта Пекин приложи отговор на няколко стъпки, в които нищо не бе оставено на случайността. Дори 15% тарифи, които въведе върху енергоизточниците и селскостопанската техника, които по-късно прераснаха до 345 и до 125% са допълнително въведени мита, в отговор на предизвикателни ходове на САЩ. Те са поради принципната китайска позиция, а не в резултат на спонтанно хрумване и на хаотични действия.

Китай многократно е подчертавал своите приоритети - мултилатерализъм, върховенство на закона, зачитане на държавния суверенитет. Той неведнъж подчертава ролята си като основен защитник на реда и законността в международната политика и международните отношения. Всеки път, когато Китай отговаря на действията на САЩ, той прави това строго придържайки се към международно законодателство. За целта той използва както юридически, така и философски аргументи. Китай неизменно остава верен на принципа си да оставя отворена вратата за диалог, затова не прибягва до импулсивни и непремерени действия.

Неговата позиция може да се обобщи в израза: готовност за диалог, но без отказ от принципи.

Със своя ход от 12 август 2025 година, предвиждащ, че в отговор на решението на администрацията на САЩ , Китай също отменя част от митата, които е въвел за стоки от САЩ, при това за неограничен период, докато няма ясен отговор на САЩ. Китай за пореден път демонстрира зрялост, готовност за търсене на приемливо за всички решение, до което може да се стигне чрез преговори, но при изричното условие, че това трябва да стане на базата на взаимно уважение и равенство.

Основателно може да се обобщи, че за Китай действията на Тарифната комисия към Държавния съвет на КНР са нещо като стратегическо и напълно легитимно усилие. То съчетава икономическа политика с международна дипломация. Отговаряйки на многократни агресивни ходове на САЩ, Пекин реагира без емоции, той стриктно се придържа към юридическите норми, демонстрира стабилност, а в същото време оставя открити възможностите за решаване на споровете по дипломатически път, с помощта на дипломацията и диалога. Така Китай затвърждава впечатлението, че няма да допусне да бъде ощетен. Китай не се стреми да си връща за оскърбителните ходове от страна на Запада, напротив, той предприема своите ответни действия, ръководейки се от идеята, че има правила и принципи, които трябва да се спазват, а колкото и непримирими да са някои търговски и политически спорове, те трябва да се решават чрез диалог и съгласуване, като за всички ще е по-добре, да се търсят възможности с взаимна изгода в двустранната търговия. Те са предпоставка, освен всичко друго, също така и за изграждането на един по-мирен и по-стабилен свят.