КМГ: Китай и Бразилия са заедно срещу протекционизма и едностранчивостта

В изминалите няколко десетилетия се задълбочават глобалните връзки и за това способства необходимостта от максимално ефективно разделение на труда в производствения процес, световната икономика се крепи на взаимодействието и сътрудничеството между държавите и народите. Независимо от взаимната полза и взаимна изгода от това, през последните месеци се вижда тенденция към силен протекционизъм и въвеждане на едностранни мита и санкции, които вече нарушават нормалното функциониране на международните пазари. При тези условия, стратегическото партньорство между две от държавите, основателки на БРИКС – Китай и Бразилия, започва да има все по-голямо значение, особено по отношение на съвместната борба и сътрудничеството срещу тези опасни тенденции в световната икономика и политика. Това пише КМГ.

През погледа на Китай, задълбочаването на връзките с Бразилия е стратегически приоритет, а не просто едно двустранно сътрудничество. Партньорството между Китай е Бразилия е ключов елемент от китайската визия, разработена от председателя на ККП, Си Дзинпин, за изграждане на общност на споделена съдба на човечеството, за построяването на един по-справедлив и по-балансиран свят, в който решенията няма да се взимат от един център на сила в негова полза, а чрез съгласуване и в името на благото и просперитета на всички държави. Най-често това виждане за бъдещото глобално взаимодействие се нарича многополюсен свят, в който всяка държава – независимо от икономическата ѝ тежест – има глас и участие в определянето на глобалните правила.

Историческият опит е показал, че протекционизмът е пречка за успешното развитие на държавите. Това в особена степен важи, когато се използва от държави с големи и развити икономики. Днес той основателно се приема като една от най-сериозните заплахи за глобалната търговска система, която е изградена върху принципите на Световната търговска организация (СТО). Китай неведнъж е възразявал срещу подобни практики, първо, защото те нарушават пазарния баланс, второ, защото създават несправедливи предимства за отделни държави или корпорации и трето, защото вредят на развиващите се държави, които градят стратегията си на базата на това, че ще имат достъп до международните пазари.

Китай е най-голямата икономика сред развиващите се държави, той е наясно със значението на отворените пазари и особено неговата роля за стимулиране на растежа и иновациите. По тази причина, той, изпълнявайки своята мисия за изграждане на свят, в който държавите и народите заедно ще вървят към просперитет и благоденствие, се обявява срещу протекционизма и вижда в това не само рационален икономически избор, но и морален дълг към глобалното развитие и по пътя към по-голям растеж и благоденствие на планетата.

По този въпрос Бразилия също има сходни виждания. Тя е наясно със сериозните негативни

ефекти от протекционистките политики, особено в секторите на селскостопанската продукция, минералните суровини и индустриалното производство. Това от своя страна прави сътрудничеството между Бразилия и КНР не просто нещо нормално, но и въпрос от стратегическа важност.

Както е известно, китайската външнополитическа философия се основава на принципите на преговори, съгласуване, търсене на взаимна полза, както и на мирно съвместно съществуване между държавите. Това е причина той да гледа на едностранните протекционистки политики, а особено на екстеротириалните санкции, на икономическия натиск и на стремежа отделни държави да бъдат изолирани, като на една опасна деформация, която има потенциал да разруши съществуващия международен модел за икономическо сътрудничество, а съответно и установения международен ред.

Китай вижда в Бразилия надежден партньор и работи за задълбочаването на двустранното партньорство. Двете страни споделят виждането, че Глобалният Юг трябва да има по-голяма роля в световното управление. Китай и Бразилия са активни участници в БРИКС, в своята външна политика те от много години насам се противопоставят на наличието на глобален хегемон, на опита със сила да се диктуват правилата в международните отношения.

Съвместните усилия на Бразилия и Китай срещу едностранната доминация имат няколко приоритетни цели:

- да укрепят ролята на ООН и международните институции;

- да съдействат за спазване на многостранните търговски споразумения;

- да бъде насърчаван равноправният диалог между държавите и народите.

Партньорството между Кита и Бразилия има и практични измерения. Първо – това е икономическото сътрудничество. Статистиката сочи, че Китай е най-големият търговски партньор на Бразилия. Днес обемът на двустранната търговия вече надхвърля 150 милиарда долара годишно. Показателите сочат, че основните стоки, които Бразилия изнася за КНР, са соя, желязна руда, петрол и месо. От друга страна - китайският износ в Бразилия е основно на месо, на машини, на електроника и потребителски стоки.

Разширяването на двустранната търговия в условията на глобален протекционизъм показва, че откритостта и доверието в международните отношения и отвореността на икономиките са средство, което е далеч по-изгодно за всички от изолацията и едностранчивостта.

Китай и Бразилия си партнират и в селското стопанство и зелените технологии. Китай провежда последователна политика в подкрепа на устойчивото развитие и въвеждането на зелени технологии. От друга страна – Бразилия, с нейното огромно биологично разнообразие и богат опит в аграрния сектор, е стратегически партньор за съвместни проекти в биоикономиката, борбата с климатичните промени и използването на екологинчно чисти технологии.

Според китайското виждане, това сътрудничество има важен принос не само за икономическа изгода, но и за постигане на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие (SDGs).

Още една сфера, в която си партнират Бразилия и Китай са образованието и културата. Засилването на междукултурния диалог е ключов компонент на китайско-бразилските отношения. Университетски обмен, съвместно провежданите културни събития, както и съвместните медийни проекти са с голям принос за преодоляване на недоразуменията и изграждане на дълготрайно доверие между народите.

Медиите, включително CGTN, както и бразилски телевизии и радиостанции, са със значима роля в представянето на различна визия за глобалните процеси, която е извън налаганите от запада рамки.

Китайската философия е, че печалбата трябва да е за всички.

В основата на китайския подход към международните отношения стои философията "共赢" (gong ying), или win-win cooperation. Според нея, държавите не трябва да търсят доминация, а хармония чрез баланс на интересите.

Конкретно при сътрудничеството с Бразилия, този принцип се изразява чрез изграждане на икономически мрежи без изключване на трети страни, прозрачни инвестиции и взаимноизгодни споразумения, принципно уважение към суверенитета и вътрешните политики на държавите-партньори.

Партньорството между Китай и Бразилия е от значение за целия свят

Китай и Бразилия са не просто водещи регионални сили – те са представители и заедно отстояват интересите на развиващия се свят. Техният глас в международната политика се възприема от много държави като алтернатива на западните модели, базирани на санкции, контрол и зависимост. Двете държави имат редица общи послания, преди всичко – светът не бива да бъде ръководен от една сила, отворените пазари и свободната търговия са в интерес на всички държави, трябва да се укрепват международното право и многостранните институции. Глобалният Юг, както и развиващите се държави трябва да получат възможност да отстояват своите виждания, заслужават по-голяма тежест в управлението на глобалната икономика.

В заключение може да се обобщи, че според визията за изграждане на свят, в който всички народи ще си взаимодействат в името на всеобщия просперитет, задълбоченото сътрудничество с Бразилия е стратегически приоритет. Той надхвърля рамките на двустранните отношения. То е част от стратегическата концепция на Китай за по-справедлива и равноправна международна система, в която глобалните решения не се налагат от една страна, а се изграждат чрез диалог и съгласуване на провежданите политики, чрез съвместно взимане на решения.

В това отношение борбата срещу протекционизма и едностранното въвеждане на мита или санкции не е само икономически въпрос, а има много по-голямо значение. Това е част от стремежа към изграждане на по-хармоничен свят. Китай и Бразилия са видни представители на Глобалния Юг. Техните икономики са водещи на планетата и имат както потенциала, така и изключителната отговорност бъдат носители на глобалната трансформация към един по-справедлив глобален ред и към един по-мирен и стабилен свят.