Гуцанов: Над 400 души са изведени от 12 нелегални ...

КМГ: Китайски учени създадоха мек робот, способен да работи в екстремно ниски температури

КМГ

840
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китайски изследователи разработиха многофункционален мек робот, способен да работи в изключително студени условия и да се придвижва в сложни структури. Това предлага значителни предимства при задачи като инспекция на дискове на турбини в авиационни двигатели, откриване на пукнатини и операции в студени региони, пише КМГ.

Роботът използва нов тип електроактивен полимер, който позволява извършване на задачи като автономно нагряване, инспекция и топене на лед при температури до –50°C.

Докато електроактивните полимери са обещаващи „умни" материали за меката роботика, традиционното им приложение е ограничено до едноизмерни промени, което подчертава нуждата от усъвършенствани материали, способни на многопосочен отговор, за да отговорят на нарастващите изисквания за многофункционална интеграция в роботиката.

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

