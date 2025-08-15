ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния задържа мъж и жена от Сърбия - в караваната им кокаин за 3,5 млн. евро

Кокаин СНИМКА: Архив, илюстративна

Двама сръбски граждани са задържани в румънския окръг Сибиу, след като при проверка на караваната им са открити над 66 килограма кокаин, оценени на около 3,5 милиона евро, съобщава телевизия Диджи 24, позовавайки се на информация от румънската полиция.

От полицията съобщават, че задържаните вчера сръбски граждани са мъж на 37 години и жена на 46, като уточняват, че при проверката на караваната, с която двамата са се движили, са открити над 260 пакета с кокаин, скрити под леглата в превозното средство.

От полицията съобщават още, че задържаните са планирали да преминат българо-румънската граница при Гюргево, допълва БТА.

