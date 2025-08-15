ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия с 323 млрд. долара външен дълг, скочил с 11,1 % от началото на годината

Русия СНИМКА: Пиксабей

Външният дълг към 1 юли 2025 г. възлиза на 323 милиарда долара, което е с 11,1 на сто (или 32,2 милиарда долара) повече от показателя в началото на 2025 г., показват данни на Руската централна банка, цитирани от ТАСС.

"Според оценката на "Банк России" външният дълг на Руската федерация към 1 юли 2025 г. възлиза на 323 милиарда долара, като се е увеличил с 32,2 милиарда долара, или 11,1 на сто от началото на 2025 г. Динамиката на показателя се определя основно от положителната преоценка на задълженията в резултат на укрепването на рублата, както и от привличането на дългово финансиране", отбелязва регулаторът.

Към 1 юли 2024 г. външният дълг на Руската федерация е възлизал на 315,908 милиарда долара, припомня БТА.

