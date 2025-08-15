Израел планира да построи 3400 жилища в Западния бряг

Израел e готов да одобри спорен проект за изграждане на 3400 жилища в Западния бряг. Финансовият министър на Израел Безалел Смотрич заяви, че според него този план ще „погребе идеята за палестинска държава", пише Нова.

Силно оспорен от международната общност, така нареченият план Е1 е бил замразен в продължение на десетилетия. Той ще разшири съществуващото еврейско селище Маале Адумим и според критиците ще раздели окупирания Западен бряг на две. Очаква се решението на Върховния съвет по планиране, който ще се събере следващата седмица, да подкрепи плана, след като отхвърли възраженията на израелски неправителствени организации.