Трус с магнитуд 4 по Рихтер разлюля Западна Турция

Трус с магнитуд 4 по Рихтер е регистриран в 12:06 ч. (местно време) в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Земетресението е регистрирано на дълбочина 10,19 километра, и е част от стотиците вторични трусове, които продължават да засягат района след земетресението от 6,1 по Рихтер тази неделя, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени.

За момента няма данни на пострадали хора и материални щети вследствие на двете земетресения, посочва БТА.

