ОАЕ осъдиха изказване на Нетаняху за "Велик Израел"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху СНИМКА: Екс/@netanyahu

Обединените арабски емирства осъдиха изявленията на израелския премиер Бенямин Нетаняху относно виждането за "Велик Израел", съобщи новинарската агенция на ОАЕ – WAM.

В официално изявление Министерството на външните работи на ОАЕ категорично отхвърли тези провокативни коментари, които, според Емирствата, представляват явно нарушение на международното право и Устава на ООН, пише БТА. 

ОАЕ подчертават, че отхвърлят всяка заплаха срещу суверенитета на арабските държави и призовават за прекратяване на подстрекателските изявления и действия от страна на екстремистки елементи в израелското правителство.

Министерството също така акцентира върху необходимостта от незабавно спиране на всички планове за заселване и териториална експанзия, които застрашават регионалната стабилност и подкопават възможностите за мирно съжителство между народите в региона.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и УАМ)

