Тръмп: Путин няма да си играе с мен

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Ако не бях президент, Путин би предпочел да завземе цяла Украйна. Но аз съм и той няма да си играе с мен. Това заяви снощи президентът на САЩ Доналд Тръмп пред медиите в Белия дом относно срещата си с руския президент Владимир Путин в Аляска.

Тръмп заяви, че ще разбере в първите няколко минути дали той и Путин ще имат добра среща. Според него в противен случай тя ще приключи много бързо.

"Целта ми за преговорите е да подготвя почвата за друга среща с Путин и украинския президент Володимир Зеленски", каза още американският президент. 

