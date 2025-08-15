144 вече са арестуваните след снощните протести в Сърбия

В Сърбия са били арестувани общо 144 души след снощните сблъсъци между полиция и протестиращи, каза днес сръбският вътрешен министър Ивица Дачич, цитиран от националната телевизия РТС.

Дачич припомни, че на снощните протести са ранени 75 полицаи, а в последните три дни са ранени общо 121 полицаи, от които деветима по-тежко.

"Нападението срещу полицията беше брутално и масово, без никакъв повод и причина", каза той на пресконференция днес. "Демонстрантите опитаха със сила да пробият кордоните. Хвърляха по полицаите камъни, бутилки, пиротехника... Ранени са 75 полицейски служители, нанесени са щети на няколко полицейски автомобила и е унищожено полицейско оборудване".

Снощи се проведоха антиправителствени протести в няколко сръбски града, като в Нови Сад офисът на управляващата сръбска прогресивна партия (СПП) бе разбит от мъже с каски на главите и закрити лица по време на поредния антиправителствен протест, свикан от студентите. Той определи събитията като "най-тежките нападения срещу полиция" в последните години.

"Нито една интервенция на полицията не е предшествала нападение (срещу нея). Като оправдание използваха това, че пред партийния офис на СПП са се събрали поддръжници на партията. Вчера там нямаше поддръжници, а те отново запалиха и нападнаха офисите, в които нямаше никого и нямаше кой да ги защити, а след това нападнаха полицията, която си вършеше работата", подчерта Дачич.

Междувременно сръбската организация "Институт за европейски работи" осъди "полицейската бруталност, нападението срещу граждани и деца", съобщава в. "Данас". По думите им в Белград, Нови Сад, Валево, Ниш и други градове, където са били арестувани граждани, е била употребена неправомерна сила - хората са били поваляни на земята, били са удряни, а има и тежки случаи на нарушения на правата на децата.

Организацията призова Сектора за вътрешен контрол към Министерството на вътрешните работи да задвижи пълно и независимо разследване на всички обвинения в полицейско насилие и до приключването му да бъдат временно освободени всички служители, участвали в тези действия.

След трагедията в северния сръбски град Нови Сад миналата година, когато при инцидент на жп гарата загинаха 16 души, вълна от социално недоволство обхвана цялата страна, припомня БТА. Студентите блокираха над 60 факултети в страната и оглавиха вече възникналите спонтанно протести, обвинявайки правителството и президента в корупция и непотизъм.