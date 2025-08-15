Украйна поразила петролна рафинерия в руската Самарска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералният щаб на въоръжените сили на Украйна потвърди, че е била поразена петролна рафинерия в Сизран, в руската Самарска област и е нанесен удар по руски команден пункт във временно окупираната част на Донецка област, предаде днес Укринформ, позовавайки се на публикация на украинската армия във „Фейсбук".

Като част от намаляването на възможността на руснаците за офанзива, в ранните часове на 15 август подразделения на Специалните оперативни сили на въоръжените сили на Украйна, в сътрудничество с други части на отбранителните сили, нанесоха щети, довели до пожар, на редица важни обекти на руския агресор, пише Укринформ, цитиран от БТА.

В частност, беше ударен нефтопреработвателният завод в Сизран, който е един от най-големите в системата на „Роснефт". Рафинерията произвежда широка гама горива, включително авиационен керосин, и снабдява руската армия. Целта беше поразена, като са регистрирани са пожар и експлозии, пише украинската армия във „Фейсбук".

Генералният щаб на украинската армия все още изяснява последиците от атаката по контролният център на 132-ра отделна моторизирана стрелкова бригада на 51-ва армия на Руската федерация в Енакиево, Донецка област.

Днешните украински удари бяха нанесени броени часове преди среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, на която ще бъде обсъдена войната в Украйна, но на която Киев не е поканен, пише Ройтерс.

Според нови данни на украинския генерален щаб, публикувани днес, по-голямата част от тазгодишните украински удари навътре в Русия са насочени срещу нефтени рафинерии и „съоръжения за съхранение" от неуточнено естество.

Украинската армия не потвърди дали е използвала дронове за най-скорошните си две атаки във вътрешността на Русия. Според Украйна кампанията от удари в дълбочина има за цел да намали способността на Русия да води пълномащабна война, която започна през февруари 2022 г. с нахлуването си в Украйна.

Областният управител на Самара, цитиран от Ройтерс, каза, че атака с дронове е предизвикала пожар в неуточнено „промишлено предприятие" в областта, но огънят е бил бързо потушен. Руското министерство на отбраната заяви, че е свалило украински дронове над девет области.

Украинските военни също така казаха, че вчера са нанесли удар по каспийското пристанище Оля в руската Астраханска област, поразявайки кораб, който е превозвал части за дронове и муниции от Иран.

Според Министерството на финансите на САЩ и украинското военно разузнаване корабът „Порт Оля-4" редовно пресича Каспийско море, превозвайки товари между Иран и Русия.

За Русия пристанището Оля е важен логистичен център за доставка на военни стоки от Иран, посочи днес украинската армия в изявление.

Общо 7% от успешните удари на Украйна на руска територия от началото на 2025 г. са поразили транспортни терминали и пристанища, заяви украинската армия и добави, че повечето от украинските удари са били на разстояние между 200 и 1000 километра.

По украинска оценка ударите ѝ са нанесли щети за 74,1 милиарда долара тази година, но не предостави подробности за изчисленията си.

Ройтерс посочва, че не може да провери по независим начин твърденията на украинските военни.