Тръмп отпътува от Белия дом към Аляска за преговорите с Путин

Американският президент Доналд Тръмп се готви да пътува до Аляска за среща на върха с руския президент Владимир Путин по повод войната в Украйна, предаде Би Би Си.

„ВИСОКИ ЗАЛОЗИ!!!" пише Тръмп в Truth Social преди заминаването си.

Това ще бъде първата им лична среща от шест години насам, а междувременно руският външен министър заявява, че „нашата позиция е ясна и недвусмислена".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е изключен от преговорите и предупреди, че решенията, взети в негово отсъствие, ще бъдат безсмислени.

В една църква в Киев липсва вяра, че тези преговори ще променят живота на украинците, пише нашият репортер Джоел Гънтер.

Русия започна пълномащабна инвазия в Украйна през 2022 г., като десетки хиляди войници загинаха и от двете страни.