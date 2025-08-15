ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте седмичния отчет на община Русе

Русия: Превзехме още едно селище в Източна Украйна

Снимка: pixabay

Министерството на отбраната на Русия заяви, че руските въоръжени сили са превзели населеното място Александроград в източната украинска Донецка област. За това информира Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията прави уговорката, че не може да потвърди тази информация по независим път.

Министерството посочи, че само за една седмица руските сили са завзели общо седем населени места в Донецка област, включително Шчербиновка, Яблоновка, Луначарское, Суворово, Никоноровка и Искра.

Силите на групировката войски "Център" продължават да напредват в украинската Днепропетровска област, каза още ведомството, цитирано от ТАСС.

Снимка: pixabay

