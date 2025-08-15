ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте седмичния отчет на община Русе

Времето София 34° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21112908 www.24chasa.bg

СЗО: Холерата се разпространява все по-широко в страни, засегнати от конфликти

1020
Конго Снимка: pixabay

Холерата се разпространява все по-широко в райони, засегнати от конфликти. Тя е животозастрашаващо заболяване. За това съобщи Световната здравна организация (СЗО), цитирана от ДПА и БТА.

Тази година в 31 страни са регистрирани общо 390 000 случая, включително 4300 с летален изход, подчерта Катрин Алберти, експерт по холерата в СЗО. По думите ѝ тези цифри са ясен сигнал за сериозен провал на международната общност. „Холерата е предотвратима и лесно лечима", допълни Алберти.

Ситуацията е особено тревожна в страни като Судан, Южен Судан, Чад, Демократична република Конго и Йемен.

Конфликтите в тези региони са допълнителен фактор за разпространяването на болестта, обясни Алберти.

В бежанските лагери хората често разполагат едва с три литра вода на ден – за пиене, миене и готвене, а достъпът до чиста питейна вода остава от ключово значение в борбата с холерата.

Конго Снимка: pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Вижте как Виктор се забива в прозорците на автобуса (Видео)