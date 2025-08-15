Лавров облече блуза с надписа "СССР" преди срещата с Тръмп в Аляска (Видео)

Руският външен министър Сергей Лавров беше облечен в бяла спортна блуза с надпис "СССР" - абревиатурата на бившия Съветски съюз. Той избра това облекло при пристигането си в Аляска за срещата на върха между САЩ и Русия, съобщава ДПА, цитирана от БТА.
Лавров, който оглавява руската дипломация през последните две десетилетия, беше облечен в бяла спортна блуза с надпис "СССР".
Руските медии спекулират дали изборът на облекло е целял да провокира американските домакини на тяхна територия или да изпрати ясен сигнал към останалите бивши съветски републики.
Украйна беше част от Съветския съюз до обявяването на независимостта си през 1991 г. Войната, започната от Москва срещу Украйна през 2022 г., ще бъде една от основните теми на преговорите в Аляска.
Лавров отказа да прави прогнози за изхода от срещата на върха между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп.
"Не правим никакви прогнози", заяви той при пристигането си в Анкъридж. "Знаем, че имаме своите аргументи, а позицията ни е ясна и недвусмислена. Ще я изложим", добави руският външен министър, цитиран от Франс прес.
