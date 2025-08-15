Ливански министър: Планирахме да разоръжим „Хизбула“ и преди предложението на САЩ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Ливан вече е работило по план за разоръжаване на „Хизбула" още преди неотдавнашната инициатива на САЩ. Това заяви ливанският министър на правосъдието Адел Насар в интервю за телевизия „Ал Гад" (Al-Ghad), цитирано от ливанската Национална новинарска агенция (ННА) и БТА.

Той подчерта, че всяко оръжие, което не принадлежи на официалните държавни институции, е противоконституционно и незаконно, наричайки това правен факт, а не мнение.

В отговор на твърдението на „Хизбула", че разоръжаването е равносилно на „самоубийство", Насар каза, че истинското самоубийство се крие в едностранни решения, довели до смъртоносни конфликти.

Министърът подчерта, че държавата остава единственият гарант за всички, отбелязвайки, че промените в региона изискват колективна предпазливост.

Насар добави, че „Хизбула" не може да разглежда предаването на оръжията си като „самоубийство", особено след като се е съгласил с изявлението на министрите.

„Правителствен партньор не може да каже на държавата да „потъне в морето". Партньорите трябва да изградят държавата, а не да я блокират", каза министърът, потвърждавайки, че никоя политическа сила не се стреми към конфликт с ливанската армия.