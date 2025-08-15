За няколко часа откриха 119 мигранти край бреговете на Гърция

Общо 119 мигранти са открити за няколко часа в три плавателни съда край бреговете на Гърция, съобщава АНА-МПА, цитирана от БТА.

При първия случай в морето югоизточно от островчето Гавдос край остров Крит товарен кораб под португалски флаг се е натъкнал на яхта с 35 души на борда. Те са били взети от плавателен съд на европейската гранична служба Фронтекс и са били откарани в пристанището Палеохора.

Други 29 чужди граждани са били открити на брега от властите на пристанище Кали Лименес на Крит. Сред тях има 23 мъже, 2 жени и 4 непълнолетни. Според показанията им те са тръгнали от град Тобрук в Източна Либия. При предварителните разпити мигрантите са посочили за трафикант 28-годишен гражданин на Судан, който е задържан и са му повдигнати обвинения в трафик на хора.

Третият случай е бил край остров Тира (Санторини) от Цикладските острови. Южно от острова на ветроходен кораб са открити 55 мигранти. В спасителната операция са участвали катер на гръцката брегова охрана и танкер под флага на Маршаловите острови. Мигрантите са прехвърлени в пристанището на критския град Ираклион.