Поне 176 са загинали след наводнения в Индия и Пакистан (Видео, снимки)

Най-малко 176 души са загинали през последното денонощие в Индия и Пакистан. Причината са наводненията, причинени от обилните валежи в страните. Голям брой хора са в неизвестност, съобщиха днес местни служители, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Спасители са евакуирали близо 1600 души от планински райони в двете съседни държави.

Flash floods caused by torrential rains in a remote village in India-controlled Kashmir have left at least 56 people dead and scores missing, according to authorities.



Rescue teams continued to work at the Himalayan village on Friday. pic.twitter.com/0IyNbdEncH — The Associated Press (@AP) August 15, 2025

Подобни проливни дъждове и гръмотевични бури са често явление в хималайските райони на Индия и в северната част на Пакистан, където предизвикват наводнения и свлачища, посочва АП. Според експерти гръмотевичните бури зачестяват заради климатичните промени.

В контролираната от Индия част на Кашмир спасители издирваха днес изчезнали хора в отдалеченото хималайско село Чосити, след като наводнения там отнеха живота на най-малко 60 души, а най-малко още 80 са в неизвестност, съобщиха местни служители.

Devastating floods in Mingora, Swat District, Malakand Division, Pakistan 🇵🇰 (15.08.2025) pic.twitter.com/57qJW6ZoJW — Disaster News (@Top_Disaster) August 15, 2025

Спасителните екипи преустановиха работа през нощта, но успяха да спасят най-малко 300 души вчера, след като силна гръмотевична буря предизвика наводнения и свлачища в района. Местни служители смятат, че много от изчезналите са били отнесени от водата.

Местният жител Харвиндер Сингх каза, че се е включил в спасителните операции веднага след настъпването на бедствието и е помогнал за изваждането на 33 тела от калта.

Наводненията в Индия Снимка: Ройтерс

Най-малко 50 тежко пострадали са били настанени в местни болници, много от тях спасени от поток от кал и отломки. Мохамед Иршад от службата за управление на бедствия каза, че броят на изчезналите може да се увеличи.

Наводненията в Пакистан Снимка: Ройтерс

Метеоролозите прогнозират още проливни дъждове и наводнения в района.