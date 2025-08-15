Поне 176 са загинали след наводнения в Индия и Пакистан (Видео, снимки)

Най-малко 176 души са загинали през последното денонощие в Индия и Пакистан. Причината са наводненията, причинени от обилните валежи в страните. Голям брой хора са в неизвестност, съобщиха днес местни служители, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.
Спасители са евакуирали близо 1600 души от планински райони в двете съседни държави.
Подобни проливни дъждове и гръмотевични бури са често явление в хималайските райони на Индия и в северната част на Пакистан, където предизвикват наводнения и свлачища, посочва АП. Според експерти гръмотевичните бури зачестяват заради климатичните промени.
В контролираната от Индия част на Кашмир спасители издирваха днес изчезнали хора в отдалеченото хималайско село Чосити, след като наводнения там отнеха живота на най-малко 60 души, а най-малко още 80 са в неизвестност, съобщиха местни служители.
Спасителните екипи преустановиха работа през нощта, но успяха да спасят най-малко 300 души вчера, след като силна гръмотевична буря предизвика наводнения и свлачища в района. Местни служители смятат, че много от изчезналите са били отнесени от водата.
Местният жител Харвиндер Сингх каза, че се е включил в спасителните операции веднага след настъпването на бедствието и е помогнал за изваждането на 33 тела от калта.
Най-малко 50 тежко пострадали са били настанени в местни болници, много от тях спасени от поток от кал и отломки. Мохамед Иршад от службата за управление на бедствия каза, че броят на изчезналите може да се увеличи.
Метеоролозите прогнозират още проливни дъждове и наводнения в района.