Вижте защо 15 август е най-любимият и странен празник в Италия

Той става особено популярен по времето на фашизма

15 август в Италия не е просто един горещ летен ден — това е Ferragosto, Ферагосто, най-обичаният и най-любопитният почивен ден на Ботуша.

Докато туристите се охлаждат с джелато по улиците на Рим и до градските фонтани, а местните затварят магазините и се втурват към морето, малцина знаят, че този празник събира в себе си не само религиозни вярвания и древноримски традиции, а и фашистка пропаганда.

За Католическата църква Мария е единственият човек, освен Христос, който е бил физически възнесен на небето – предварителен образ на възкресението на плътта, т.е. онзи момент, в който, според католиците, в края на времената всички тела на покойниците ще се съединят отново с душите си след Страшния съд.

Успението не предполага непременно смъртта на Мария, но и не я изключва. По този въпрос различните християнски учения имат разногласия. Католическото учение (догма) е обявено през ноември 1950 г. от папа Пий XII.

Италианското издание „Ил Пост" публикува интересна статия, в която анализира произхода на думата Ферагосто – тя идва от Feriae Augusti – „почивката на Август", празник, установен от римския император Октавиан Август през 18 г. пр.Хр. Празникът отчасти се основавал на Консуалия – древноримски тържества, провеждани в края на земеделската работа, и имал за цел да свърже няколко почивни дни след прибирането на реколтата.. Това било нещо като античен уикенд след тежкия труд на полето. Църквата по-късно преместила празника на 15 август, за да съвпадне с Успението.

А как Ферагосто става любимият летен ден на италианците?

За това допринася фашисткият период и създаването на т.нар. специални бързи влакове за народни празнични услуги, известни още като „Народни влакове на Ферагосто". Те се смятат за първата публична инициатива за насърчаване на масовия туризъм в страната.

Услугата е въведена на 2 август 1931 г. по инициатива на Министерството на съобщенията, тогава ръководено от Костанцо Чано, който бил и сват на Бенито Мусолини ( неговият син Галеацо се оженил за дъщерята на Мусолини Еда).

Услугата свързвала редица италиански градове с редовни заминавания през цялото лято и на достъпни цени. За режима това било лесен начин да спечели обществено одобрение, тъй като позволило на много хора без високи доходи да си позволят почивка. По това време икономическата система на Италия била все още слабо развита и неравенствата между бедни и богати се увеличавали.

Развитието на железопътния туризъм било улеснено и от урбанизацията, която породила желание сред хората да избягат временно от града, както и от обединението на кралство Италия, след което били премахнати редица вътрешни митнически бариери, позволяващи по-свободно движение.

Още в края на XIX и началото на XX в. поредица от правителства инвестирали в железопътната мрежа, ангажирали учени, организирали културни инициативи и откривали офиси на Държавните железници в чужбина. Фашизмът не допринесъл съществено за изграждането на железопътната инфраструктура, но се опитал да направи туризма масово явление — както по икономически причини, така и за нуждите на пропагандата. Народните влакове били представяни, разказвани и рекламирани като начин да се оживят градовете, да се популяризира националната територия и да се даде на хората, които работят цяла година за ниско възнаграждение, усещането, че преживяват нещо „луксозно".

Маршрутите били разнообразни и свързвали основните италиански градове помежду си или с по-малки градове. Наричали ги именно „Народни влакове на Ферагосто", защото датата 15 август често позволявала удължен уикенд („дълъг мост"), което карало много хора да пътуват точно тогава. За да насърчи вътрешния туризъм, режимът разработил политика на отстъпки, преференции и стимули за билетите — както за отделни лица, така и за семейства или фирми, които организирали колективни пътувания за своите работници. Според данни, цитирани в изследване на Андреа Джунтини, експерт по историята на италианските железници и преподавател в Университета на Модена и Реджо Емилия, само през първото лято — между 2 август и 20 септември 1931 г., почти половин милион души се възползвали от отстъпките.

На следващата година периодът на действие на „Народните влакове" бил удължен — от 5 юни до 18 септември, с 58 пътувания дневно, постоянно пълни влакове и стотици хиляди пътници общо.

Услугата прекратила съществуването си на 3 септември 1939 г. с началото на Втората световна война. Масовият туризъм, който тя помогнала да се развие, обаче, останал ограничен предимно за хората, живеещи в градовете и работещи във фабрики и офиси. За онези, които живеели на село или в малки и отдалечени населени места, навикът към ваканции и възможностите за пътуване дошли основно след Втората световна война.