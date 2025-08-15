САЩ зареди армията на Северна Македония с 29 нови бронирани машини

29 нови леки бронирани машини JLTV от САЩ бяха представени в Щип. Инвестициите в модернизацията на армията и в двата много важни коридора, Коридор 10 и Коридор 8, са приоритети на правителството на Република Северна Македония. Това заяви премиерът Християн Мицкоски, съобщиха местните медии, цитирани от БТА.

На церемонията присъстваха също посланичката на САЩ Анджела Агелер, министърът на отбраната Владо Мисайловски и началникът на Генералния щаб на армията Сашко Лафчиски. Доставката на машините е по силата на споразумение за сътрудничество със Съединените щати.

Мицкоски подчерта, че двата коридора сега и в бъдеще представляват отлична логистична възможност за Южното крило на НАТО.

„Това е една от главните ни амбиции и планове през следващите години - модернизация на армията, снабдяване с необходимото, определяне на приоритети и реализиране на тези приоритети по отношение на оборудването, но също така модернизация и изграждане на тези два важни логистични коридора за НАТО, особено за Южното крило на НАТО", каза Мицкоски, цитиран от агенция МИА.

Министърът на отбраната Мисайловски каза на днешната церемония, че отбранителни способности на страната продължават да нарастват и да укреплват.

С тази нова доставка се приближаваме до необходимия брой машини. Освен това очакваме скоро да пристигнат и някои от американските бронирани машини Страйкър (Stryker). Машините, които виждаме днес, са предназначени за леката пехотна батальонна група, която ще бъде готова за пътувания и мисии в случай на нужда, отбеляза Мисайловски, цитиран от информационния сайт press24.mk.

От общо 96 машини, досега са пристигнали 67, а останалите се очакват до края на годината.

Мисайловски посочи, че са сключени още седем договора със САЩ за закупуване на оборудване за специалните сили, безпилотни системи, оборудване за киберзащита, леко пехотно въоръжение, както и средства за лична защита.