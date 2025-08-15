Лъв XIV призова за световен мир в стотния я си ден като папа

Папа Лъв XIV отправи горещ призив за световен мир днес, на стотния си ден като глава на Римокатолическата църква, предаде ДПА. "Не трябва да се примиряваме с хода на конфликтите и въоръженото насилие", заяви Светият отец след молитвата "Ангел Господен" в лятната си резиденция в Кастел Гандолфо, южно от Рим.

Предстоятелят на Римокатолическата църква подчерта, че надеждата не трябва да се изоставя. "Господ е над човешкия грях", заяви папата.

Шестдесет и девет годишният Лъв XIV припомни за своя предшественик от времето на Втората световна война, папа Пий XII, който след войната изразява желанието си никога повече да няма битки, които да отнемат живота на толкова много хора. "Колко актуални са тези думи и днес!", заяви Светият отец.

"Но и в днешно време, за съжаление, се чувстваме безсилни пред разпространението на насилието по света, който става все по-безчувствен към всякакви прояви на човечност", каза той.

Папа Лъв XIV, с рождено име Робърт Франсис Превост, бе избран за глава на Римокатолическата църква през май. Той е първият папа, роден в САЩ. Откакто се възкачи на престола, Лъв многократно призова на мир по повод войните в Украйна и в ивицата Газа, пише БТА.