Песков: Путин ще пристигне навреме в Аляска и ще бъде посрещнат лично от Тръмп

Дмитрий Песков СНИМКА: twitter/ @nxt888

Руският президент Владимир Путин, който вече е в Магадан, ще излети навреме за Анкоридж за срещата на върха с американския лидер Доналд Тръмп, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред руската държавна телевизия "Россия 1" и водещия Павел Зарубин, предаде ТАСС.

Тръмп ще го посрещне лично до самолета при пристигането му в Анкоридж точно в 11 ч. местно време (22 ч. българско време) днес, допълни Песков, цитиран от Ройтерс и БТА.

Говорителят на Кремъл съобщи, че в Магадан Путин е посетил редица обекти и е провел срещи, а след това ще има среща и с ръководителя на региона.

"След това ще излети навреме от Магадан за Анкоридж заради това, че точно в 11 ч. местно време президентът трябва да кацне там и до самолета ще го посрещне лично президентът Тръмп", уточни Песков, цитиран от ТАСС. По думите му посрещането до самолета е било договорено предварително.

На въпрос на журналиста дали при такъв график Путин ще успее да дойде навреме за срещата на върха, Песков подчерта: "Президентът винаги пристига навреме."

