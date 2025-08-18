Любов и лукс без папараци: Монако ще пази тайните на милионерите със закон

Милиардери и милионери имат нужда от лично пространство, дискретност и спокойствие, Монако се зае да им гарантира това със специален закон, който забранява на папараци и обикновени туристи да преследват, снимат и пускат в социалните мрежи кадри със скъпи коли, бижута, часовници...

Местната градска клюка подозира, че причината е в клип на изключително известен индустриалец, който се появява пред прочуто казино със своята годеница, а клипът как двамата сядат в луксозната кола, обира масов хейт в Инстаграм заради огромната възрастова разлика помежду им.

Но двойки като тази са нещо обичайно за Монте Карло, любопитството на дебнещите на централния площад обаче е далеч по-детайлно. В социалните мрежи се качват часовниците, заснети на ръцете на гостите, с цените и лицата им. Същото се случва с диамантените бижута на дамите. Дори с бакшиша, който получава пиколото, за да паркира или отвори вратата на лимузината. Банкнотата и снимката на този, който я дава, се разпространява.

В Монако винаги е имало три неща в изобилие: яхти, шампанско и… романси с внушителна възрастова разлика. По крайбрежната алея на Монте Карло сюжетът е един и същ и е класика – среброкос джентълмен в костюм по мярка, а до него млада дама, сияеща в дизайнерска рокля. Стотици двойки са били снимани в тази си роля, докато вървят към безумно скъпите си коли. Дебнат ги папараци, но и случайни минувачи, които после

пълнят профилите си

в социалните мрежи

с атрактивните фотоси,

под които коментарите са стотици и невинаги любезни.

За добро или за лошо, на този гламурен сюжет местната община сложи точка. Отскоро, ако решите да щракнете “пощенска картичка” на лукса, рискувате челен сблъсък не с охраната на прочутото казино на площада или на някое заведение, а директно със закона. Новите правила в княжеството забраняват да се снимат гости на хотели и казина без тяхно съгласие, като нарушителите може да бъдат глобени или дори подведени под отговорност, въпреки че правителството все още не е разкрило конкретните санкции.

Защо ли? Официално, за да се брани личното пространство на ВИП посетителите. Неофициално? За да се сложи край на популярните клипове в социалните мрежи, в които милионери и техните млади придружителки се превръщат в интернет сензация.

Динамиката в отношенията между застаряващи милионери (често и милиардери) и млади девойки е стара като света. Спомнете си например връзките на 94-годишния медиен магнат Рупърт Мърдок с няколкото му по-млади съпруги – истории, които обиколиха световните таблоиди. Или пък холивудските продуценти, които се появяват на червения килим с половин век по-млади актриси. Все пак доскоро и 50-годишният Леонардо ди Каприо

имаше златно правило

- без връзки с жени

над 25 години

Монако просто е концентрирало този феномен в любовта на няколко квадратни километра – и го е гарнирало с лъскави казина, яхтени партита и шампанско, което се лее като минерална вода.

И днес социалните мрежи са пълни с клипове, включващи: младо момиче с рокля и бижута, които струват колкото малък апартамент в София, се качва в “Ролс-Ройс” с господин, който вероятно е “видял” първия “Ролс-Ройс” още като дете. Или кадри от терасите на хотелите, където двойки с впечатляваща разлика във възрастта закусват с гледка към яхтеното пристанище. Ако тези сцени бяха от филм на “Дисни”, главните героини сигурно щяха да пеят: “Огледалце, огледалце на стената, покажи ми парите и аз ще ги взема всичките...”. Наскоро интернет гръмна с подобно видео. Клипът, споделен в Инстаграм, показва възрастен мъж, за когото се твърди, че е милионер, да разговаря с по-млада жена до себе си. Облечен в черно яке и дънки, точните думи на мъжа не се чуват ясно, но добавеният от качващия го текст подсказва, че той флиртува с нея. Оттогава клипът предизвика дискусии онлайн за етиката на публичното споделяне на подобни моменти. Текстът към видеото гласи: “Стар милионер сваля момиче наполовина на неговата възраст в Монако.” Докато краткият клип продължава, се вижда как луксозно “Порше” спира близо до двамата. Портиер отваря вратата на колата за възрастния мъж. След това се вижда как той посочва жената, сякаш я кани да се присъедини към него. След секунди чудене дамата склонява и влиза в колата и сяда до богаташа. В коментарите може да се открият разнопосочни мнения – от нападки като: “Тя чака възможността, той е възможността”, до защита на правото всеки сам да решава какво да прави с живота си: “Нека бъде щастлива. Какво не е наред с това?”. Преди седмица в лъскавия свят на Монте Карло се вписаха без усилие и бизнесменът Ваньо Алексиев и Валерия Георгиева – победителка от “Ергенът 2”. Двамата позираха пред бял Rimac Nevera за над 2 млн. долара, превърнал се в още един символ на разкоша, който ги обгражда. Макар и автомобилът да е рядкост дори за Монако, погледите в социалните мрежи се насочиха към младата дама до Алексиев. Историята им се разкри в началото на годината. Коментаторите бързо припомниха предишните връзки на двамата, но акцентът остана върху контраста – той, роден през 1963 г. и ръководител на транспортна империя, тя – с 35 години по-млада, но със свежото излъчване на нова любов. Освен младите момичета на прицел на снимащите в Монако са и големите бакшиши, оставяни от милионерите. Те не щадят средства и често може да бъдат видени да бутат в ръцете на персонала, които ги е обслужил, 200 евро – не че това е изненада, при все че само часовниците им са на стойност няколкостотин хиляди или дори милион долара. Сега обаче благодарение на новия закон, тези сцени ще останат в спомените на очевидците. Папараците ще трябва да търсят други ловни полета, а Монако ще запази ореола си на дискретен рай за онези, които могат да си го позволят. Нови табели пред хотелите и казината вече предупреждават: “Моля, не снимайте гостите. Нарушителите подлежат на санкции”. Иронията е, че забраната може да направи историите още по-пикантни. Когато няма снимки, въображението работи на пълни обороти. А слуховете – те винаги намират начин да изплуват. В крайна сметка Монако просто опитва да върне дискретността в ерата на ТикТок и Инстаграм. И е оставило на нас вече да си представяме сцената: той – с часовник, който струва колкото вила в Кан, тя – с усмивка, която струва още повече. И не е изненадващо, че Монако е известно освен с ултрабляскавия си начин на живот, но и с количеството красиви, разкошни жени от цял свят. Все пак според Monacovice.com почти една трета от населението му, или 32,1%,

притежава активи

над 1 милион долара,

което не включва стойността на домовете им. В тази връзка Монако може да е втората най-малка държава в света, веднага след Ватикана, но заема много важно място в света на богатството. Според Световната банка Монако има БВП на глава от населението от 256 580,5 долара и общ БВП от малко под 10 милиарда долара. Това е много повече от страни с много по-голямо население. Обяснението е просто - в княжеството няма данък върху богатството, нито данък върху капиталовите печалби. Дори при прехвърляне на активи правилата са лесни – съпрузите и децата не плащат данък върху наследството или дарението, а останалите плащат максимум 16%.

