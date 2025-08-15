ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Най-малко един човек е ранен при руска атака в Днепропетровска област

Ракета

Най-малко един човек бе ранен при руска атака с балистична ракета в украинската Днепропетровска област, предаде Ройтерс, като се позова на регионалния управител Сергий Лисак.

В резултат на удара е избухнал пожар.

Нападението бе извършено няколко часа преди срещата в Аляска между президентите на САЩ и Русия, Доналд Тръмп и Владимир Путин, които ще обсъдят споразумение за прекратяване на огъня в Украйна, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА.

Експлозии отекнаха в украинските градове Днепър и Павлоград в Днепропетровска област, предаде по-рано Укринформ, като се позова на свой кореспондент.

В Днепър са били чути два взрива, а в Павлоград - един. 

 

 

Ракета

