Тръмп и Лукашенко разговаряха по телефона преди срещата в Аляска

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Американският президент Доналд Тръмп каза, че е разговарял по телефона в беларуския си колега Александър Лукашенко и планира да се срещне с него "в бъдеще", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тръмп съобщи това в публикация в социалните мрежи броени часове преди очакваната с голям интерес среща между него и руския президент Владимир Путин в Аляска.

"Обсъдихме много теми, включително визитата на президента Путин в Аляска", написа Тръмп по време на пътуването си с "Еър Форс 1" към мястото на срещата във военната база "Елмендорф-Ричардсън" в Анкоридж.

Лукашенко е близък съюзник на Путин, посочва Ройтерс.

Тръмп каза, че целта на телефонния разговор с Лукашенко е била да му благодари за освобождаването на 16 затворници и да го призове да освободи още 1300.

