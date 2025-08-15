Папата ще се срещне с група за правата на ЛГБТ общността и на жените свещеници

Папа Лъв XIV ще приеме за първи път на аудиенция католическа асоциация, която се застъпва за по-големи права на ЛГБТ общността в църквата, ръкополагането на жени свещеници и свещеници, които сключват брак, като част от честванията на тазгодишната Юбилейна Света година, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА.

Представители на организацията "Ние сме Църквата" ще участват в екипи, сформирани от Синода във Ватикана в края на октомври. Това е първи подобен случай, като се има предвид, че международното движение е в противоречие със Светия престол по редица въпроси, от ЛГБТ въпроса до ръкополагането на жени, от бракосъчетанието на свещеници до икономическите реформи.

Движението е поканено във Ватикана от кардинал Марио Грек, генерален секретар на Синода, а визитата ще се състои от 24 до 26 октомври.

Участниците ще преминат през Светата врата и ще се срещнат и с папа Лъв XIV, както съобщава и новинарският портал на Ватикана.

Светият престол е против жените свещеници и духовниците, сключващи брак, като същевременно заявява, че само целомъдрените хомосексуални могат да участват в обредите на Католическата църква.