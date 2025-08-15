ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Слави Трифонов си купил нов майбах, държи над 10 м...

Путин кацна в Аляска, за да се срещне с Тръмп

Руският президент Владимир Путин Снимка: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин кацна в Аляска, съобщава Би Би Си. Той ще се срещне с американския си колега Доналд Тръмп, за да преговаря за бъдещето на Украйна.

Тръмп кацна малко преди него, но двамата още не са се срещнали. От Кремъл предупреждават, че срещата им може да продължи поне 7 часа. Двамата ще говорят за първи път на четири очи от 6 години насам. След края на разговорите ще има официална пресконференция.

По-рано днес Тръмп каза, че няма да преговаря от името на Украйна и ще остави Киев сам да реши дали да се съгласи на размяна на територии с Русия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски е изключен от преговорите и предупреди, че решенията, взети в негово отсъствие, ще бъдат безсмислени.

Руският президент Владимир Путин Снимка: Ройтерс

