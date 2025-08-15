Муцунски: Решението за протокола за приятелство с България няма да промени отношенията ни

Министърът на външните работи Тимчо Муцунски каза днес, че каквото и да е решението на Конституционния съд по инициативата за обявяване за нищожен на протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия с България, то няма да промени преговорната рамка с ЕС, а самата процедура няма да се отрази на отношенията с България, информират местните медии.

Протоколът беше подписан в София на 17 юли 2022 година от тогавашните министри на външните работи на Република България и Република Северна Македония Теодора Генчовска и Буяр Османи. Съгласно чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете страни съвместната междуправителствена комисия провежда редовни срещи един път годишно с цел преглед на ефективното му прилагане, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси.

На въпрос на пресконференция в Скопие какво ще стане, ако протоколът бъде обявен за нищожен и какво ще означава това за отношенията с България и ЕС, Муцунски каза, че каквото и да е решението на Конституционния съд, то няма да повлияе на реализирането на стратегическа цел на Северна Македония, нито ще повлияе по някакъв начин на съдържанието на преговорната рамка, пише БТА.

Той отбеляза, че правителството на страната е ангажирано с процеса на евроинтеграция чрез действията си както във външнополитически план, така и във вътрешен.

„От тази гледна точка не мисля, че самото решение ще повлияе на реализирането на нашата стратегическа цел, нито ще повлияе по някакъв начин на съдържанието на преговорната рамка, която страната има с ЕС, защото самият протокол не е формално правна част от преговорната рамка“, каза Муцунски, цитиран от местния информационен сайт „Независен“.

Относно това дали протоколът от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия с България може да бъде обявен за нищожен и дали Споразумението за добросъседство с България също може да бъде поставено под въпрос, Муцунски заяви, че ще се въздържи от коментар, защото вече има процедура в Конституционния съд и ако даде мнението си, някой може да се опита да го тълкува като опит за влияние върху работата на институцията.

„Що се отнася до двустранните ни отношения с България, не мисля, че самата процедура би трябвало да има някакво влияние върху двустранните ни отношения, които в момента, нека бъдем реалисти, може би не преживяват най-добрите си дни,“ каза Муцунски.

Той добави, че като министър на външните работи ще продължи да призовава за диалог и дискусии по много проекти, „които могат да ни обединят“.

Според Муцунски по някои въпроси са направени положителни стъпки напоследък като например Коридор 8, който за страната е стратегически от гледна точка на сигурността и значим в икономическо-политически план.

"Трябва да продължим да разговаряме по подобни теми, да преодолеем недоразуменията, които имаме помежду си, но и да очакваме от нашия съсед, че ще се държи европейски, защото е държава членка на ЕС. По отношение на всички онези важни въпроси на двустранните отношения, да се отнася европейски, а не антиевропейски, защото, за съжаление, реториката, която виждаме през последните месеци, поведението в европейските институции, което видяхме през последните месеци, не подобава на държава членка на ЕС. Но ние работим и искаме да работим за подобряване на тези отношения," заяви Муцунски, цитиран от местния информационен сайт „Плусинфо“.

Според него Северна Македония и България споделят един и същ регион и са проявявали солидарност, когато е било необходимо. Той подчерта, че не трябва двете страни „да бъдем обременявани от въпроси, свързани с историята, идентичността и езика“.

„Трябва да гледаме напред към бъдещето и аз, като министър на външните работи, нашето правителство, винаги ще призовавам за разум, за диалог и позитивна енергия в двустранните отношения,“ каза Муцунски.