Двама пострадаха при стрелба близо до джамия в Швеция

Поне единият от ранените е бил откаран в болница Снимка: Екс/@ThomaMore

Двама души бяха ранени при стрелба близо до джамия в шведския град Йоребро днес, предаде ДПА, като се позова на местни медии.

Няколко изстрела проехтели точно пред храма по време на петъчната молитва. За момента не е ясно в какво състояние са двамата пострадали при стрелбата в Йоребро, на около 200 километра западно от столицата Стокхолм.

Поне единият от ранените е бил откаран в болница, съобщиха местни медии, цитирани от Асошиейтед прес и БТА.

Извършителят засега не е задържан от полицията и мотивите му остават неясни. Не се знае дали мишената е била самата джамия или конкретни хора, отбелязва АП. 

На мястото на трагедията са изпратени екипи на спешна помощ и полицията. Органите на реда призоваха гражданите да избягват района.

Полицията коментира, че случаят вероятно е свързан с престъпна мрежа, но не даде повече подробности. Образувано е досъдебно производство за опит за убийство.

