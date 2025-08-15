Петима загинаха и над 100 са ранени при експлозия в руска фабрика (Видео, снимки)

Петима души загинаха, а повече от 100 бяха ранени, при експлозия в руския град Рязан днес, предаде ДПА, като се позова на областния губернатор Павел Малков.
Малков съобщи в "Телеграм" за пожар в завода, който според руски държавни медии произвежда барут и експлозиви.
Фабриката се е срутила и е възможно да има още жертви, затиснати под отломките.
На снимки и видеозаписи се виждат пожар и гъсти стълбове дим, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.
На мястото е обявено извънредно положение, каза Малков.
На този етап причината за експлозията не е установена.
Започнало е обаче разследване за нарушения на правилата за безопасност в промишлените обекти.
В Рязанска област и преди е имало сериозни инциденти, свързани със съхранението или производството на боеприпаси, отбелязва ДПА.
Седемнадесет души загинаха заради експлозия през 2021 г. във фабрика, принадлежаща на същата фирма, която стопанисва завода в Рязан.
Освен това областта е честа мишена на атаки с дронове, които Украйна извършва в борбата си да отблъсне руските нашественици, които нахлуха в страната преди близо три години и половина, посочва ДПА.
Засега обаче няма индикации експлозията да е причинена от нападение с безпилотни летателни апарати или да става въпрос за саботаж.
Today, a strike was made on the Syzran Oil Refinery. This is the sixth oil refinery since August 2— Evgen Istrebin 🇺🇦 (@evgen1232007) August 15, 2025
Chronology
02.08.2025
1. Novokuibyshevsky Oil Refinery
2. Ryazan Oil Refinery
07.08
3. Afipsky Oil Refinery
10.08
4. Saratov Oil Refinery
14.08
5. Volgograd
15.08
6. Syzran pic.twitter.com/L8dtCFgIIC
A beautiful explosion at a russian gunpowder factory in the Ryazan region of russia.— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) August 15, 2025
The building was completely destroyed, leaving at least five dead, but many people are still buried under the rubble.
No sympathy – russia started this war of conquest. pic.twitter.com/6NLZgKTfT7