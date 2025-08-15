ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пожарът край село Обручище е локализиран, но части...

Украйна удари с дронове руско пристанище на р. Волга

1416
Военен дрон СНИМКА: X/@IranObserver0

Украинската армия атакува с бойни дронове пристанище на руския град Астрахан в делтата на река Волга, близо до Каспийско море, предаде ДПА.

"В резултат на отблъскването на атаките отломки от свален дрон повредиха кораб", заяви днес губернаторът на Астраханска област Игор Бабушкин в "Телеграм".

Той допълни, че всички дронове са били отблъснати и инфраструктурата на пристанището не е била повредена, както и че няма жертви и ранени.

Атакуваните пристанищни съоръжения се намират на повече от 800 километра от територията на Украйна.

"Това съоръжение се използва от руския агресор като важен логистичен център за доставка на военно оборудване от Иран", обясни украинският генерален щаб в "Телеграм", оправдавайки атаката.

Кораб, превозващ части за бойни дронове "Шахед" и боеприпаси от Иран, е бил повреден.

Ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак също коментира атаката.

"Ако има намерение да се транспортират части за оръжия и дронове, които убиват украинци, тогава не бива да се учудваме, ако това транспортно средство започне да потъва“, написа той в "Телеграм".

Ермак публикува и снимка, на която се вижда повреденият кораб, пише БТА.

Украйна, която се защитава от пълномащабна руска инвазия от почти три години и половина, често атакува цели дълбоко в руска територия, посочва ДПА.

